شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأقصر الدولي يستقبل أول رحلة جوية قادمة من مدريد تقل 114 سائحا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الأقصر الدولى مساء أمس السبت، أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك فى إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم، والتى أقلت على متنها 114 سائح أسبانى الجنسية.

وجاءت تلك الرحلة عقب اتفاق الشركة الوطنية مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة القادمة تبدأ من السبت 31 يوليو، ثم رحلتين أسبوعياً يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من 7 أغسطس القادم.

ومن جانبه قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن الطائرة القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد كانت تقل على متنها 114 سائح أسبانى الجنسية، وتم استقبالهم وسط أجواء مبهجة من فرقة الأقصر للفنون الشعبية، حيث يأتى هذا تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء.

جدير بالذكر أن وزارة الطيران وشركاتها تنتهج خطة شاملة لتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة، خاصة، وأن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر، كما أن المطارات المصرية تعد من أوائل المطارات التي طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالمياً، الأمر الذى أسفر عن حصول 11 مطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من ضمنهم مطار الأقصر وهم مطار القاهرة الدولى وكل من مطار الغردقة وشرم وطابا ومرسى مطروح ومرسى علم وسوهاج وأسيوط و مطارى أسوان وبرج العرب من مجلس المطارات الدولي ACI وساهم في تشجيع حركة السفر من وإلى المطارات المصرية.