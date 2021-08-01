شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول فى7سنوات..توسع بمشروعات البتروكيماويات وطفرة باكتشافات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات ملموسة فى الأعوام القليلة الماضية سواء على صعيد البحث أو الاستخراج أو الإنتاج أو التصدير.

وزادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة فى اكتشافات حقول الغاز الطبيعى الذى يعتبر مورد طاقة أولية مهمة للصناعة الكيماوية، وأيضا أحد المصادر البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة قليلة التكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة.

جاء ذلك في تقرير للجنة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رصدت خلاله 7 سنوات من النجاحات فى قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.

وفي هذا الصدد نستعرض ما رصدته من نجاحات في مجال للبتروكيماويات:

ـ التوسع فى مشروعات البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تزيد عن 2 مليار دولار أمريكى، منها مشروع إنتاج البولى بروبيلين بطاقة 45 ألف طن سنة، ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطى لإنتاج 36 ألف طن سنة، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة لإنتاج 205 ألف م مكعب / سنة عن طريق الاستفادة من المخلفات الزراعية، ومشروع إنتاج الصومالدهيد ومشتقاته لإنتاج 52 ألف طن / سنة من اليوريا، و26 ألف طن / سنة من مادة النفثالين .

ـ والبتروكيماويات هي الكيمياويات أو المنتجات المصنعة من الزيت الخام والغاز الطبيعى و تمثل القاعدة الأساسية للصناعات الكيماوية العضوية الثقيلة، وتعد بمثابة أحد صناعات صناعة العصر.