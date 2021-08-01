شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 44 درجة.. استمرار ارتفاع الحرارة لنهاية الأسبوع" إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موجة شديدة الحرارة تشهدها البلاد حتى نهاية الأسبوع، فبحسب توقع هيئة الأرصاد الجوية تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة فى القاهرة، ويسود طقس شديد الحرارة وارتفاع للرطوبة، وتصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة إلى 42 وتصل و44 درجة، وفى جنوب البلاد بين 45 و46 درجة.



استمرار ارتفاع الحرارة لنهاية الأسبوع

هيئة الأرصاد ذكرت أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمى، وحذرت المواطنين من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة ارتداء غطاء الرأس والإكثار من السوائل.