شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 19 طن من اللحوم صكوك الأضاحى فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم الأحد، 19 طن من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "البحيرة– القليوبية– البحر الأحمر- أسيوط- المنيا – الوادى الجديد"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات البحيرة– أسيوط– المنيا و 3 طن لمحافظة القليوبية، و2 طن لمحافظتى البحر الأحمر – الوادى الجديد، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع.

وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 173 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم، مشددة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.