نشرة الحوادث المسائية.. تفاصيل جديدة في مشاجرة المرج وطفل يذبح صديقه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الوقائع والقضايا التي شغلت الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ذبحه بـ"مطواة".. تفاصيل مقتل طفل على يد صديقه بمنشأة ناصر

أصاب طفل صديقه بجرح قطعي في رقبته بمنطقة منشأة ناصر، وباشرت نيابة الطفل التحقيقات مع الطفل وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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النيابة العامة تعلن تفاصيل التحقيقات في مشاجرة المرج

تباشر النيابة العامة التحقيقات في شجار أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين بمنطقة المرج.

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مرتضى منصور يتنازل عن قضية سبّ ضد سما المصري

حجزت المحكمة الاقتصادية، الحكم على سما المصري بتهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في قضية جديدة بجلسة 25 سبتمبر المقبل.

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مصدر أمني ينفي وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالمرج

نفـى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله "فيس بوك"، بشأن وفاة 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المرج بالقاهرة، وعدم تواجد الأمن بالمنطقة محل الواقعة، وأن أحد أطراف المشاجرة تم التعدي عليه ووفاته في وجود الأمن.

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حبس مضيفة بملهى ليلي وزوجها 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، حبس مضيفة بملهى ليلي وزوجها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل صديقة المتهمة الأولى وتقطيع جثتها لأشلاء والقائها بطريق الواحات.

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محامي تامر أمين: القضية الوحيدة ضد موكلي في المحكمة الاقتصادية

قال المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين إن القضية الوحيدة ضد موكله حاليا تنظرها المحكمة الاقتصادية بعد إحالتها من محكمة جنح مدينة نصر.

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أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل حول استخدام القياسات الحيوية لتعزيز أمن الحدود

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ورشة عمل بعنوان (استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود)، خلال الفترة من 27- 29 يوليو لهذا العام بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وشملت 12 جلسة عمل، بمشاركة 17 خبير ومتخصص من المنظمات الدولية المعنية وعدد (35) مشارك يمثلون (7) دول عربية من بينها مصر وبحضور عدد من ضباط القطاعات المعنية بالوزارة.

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