وزير السياحة والآثار يتفقد منطقة آثار الكرنك تمهيدًا لافتتاح طريق الكباش

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

جولة وزير السياحة والآثار بمدينة الاقصر للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع كشف طريق الكباش استعدادا لتنظيم فعالية كبرى بالاقصر بمناسبة افتتاحه

تفقد اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، معابد الكرنك، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الآثرية والمعابد والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما.

و استهل العناني زيارته بتفقد مسار الزيارة بمعابد الكرنك بدءًا من مركز الزوار عند المدخل وحتي أقصي مكان للزيارة بمعابد الكرنك، حيث وجه بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بجميع المواقع الأثرية بصفة عامة وتلك الموجوده علي مسار زيارة معابد الكرنك لإتاحتها لجميع المواطنين والسائحين وتحسين تجربة الزيارة لهم وجعلها زيارة ممتعة.

ووجه بتدعيم مسار زيارة معابد الكرنك بمزيد من اللوحات الإرشادية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الموقع الأثري ككل، وعن كل أثر علي حدة بالإضافة إلى إحلال اللوحات القديمة بأخري جديدة لتكون أكثر تفاعلا مع الزائر بحيث تضم رسم توضيحي لمسار الزيارة وأهم الآثار الموجودة بالمنطقة وإرشادات الزيارة وخاصة تلك المتعلقة بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمواقع الأثرية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه ونظم الإضاءة، والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإضافة المزيد من المقاعد والمظلات لراحة السائحين، مؤكدًا على ضرورة احترام البيئة الخاصة بالمنطقة الأثرية والطابع الحضاري والجمالي لها.

وشدد وزير السياحة والآثار علي ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة المناطق والممرات المحيطة بمعابد الكرنك.

كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك، وكذا ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني أمام الصرح الثامن.

وعصر نفس اليوم توجه الدكتور خالد العناني والمستشار طارق ألهم محافظ الأقصر في جوله لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الكباش حيث استمعا الى شرح مفصل عن آخر تطورات الأعمال بالمشروع، هذا بالإضافة الى تفقد السوق السياحي حيث التقي ومجموعة من أصحاب المحال و البازارات السياحية والعاملين بها حيث استمع الى مطالبهم و ارائهم.

و كما حرص وزير السياحة والآثار أثناء زيارته بمدينة الاقصر على لقاء السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر وذلك لمناقشة عددمن الموضوعات الخاصة بتطوير مدينة الأقصر تمهيدا لاحتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.