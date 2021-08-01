شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أحدث وأكبر ماكينات تشكيل المعادن بالعالم إلى ميناء الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة في مجال السكك الحديدية، وتكليف الهيئة العربية للتصنيع بتطوير وتحديث خطوط إنتاج مصنع سيماف بأحدث الآلات والمعدات، وصلت أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي إلى ميناء الإسكندرية، حيث تعد إحدي أحدث 8 ماكينات مرقمنة حديثة في العالم.

يتم نقل الماكينة من ميناء الإسكندرية الي مقر مصنع سيماف بواسطة عدد 22 ناقلة ثقيلة، حيث تزن الماكينة ١٥٠ طنا، علي أن يتم تركيبها و تشغيلها بواسطة مجموعة من الخبراء الالمان من شركة دي ام جي موري الألمانية ومعهم فريق من المتدربين المتميزين من مصنع سيماف، و يستغرق تركيب الماكينة 72 يوما.