شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ثقة مصر فى حكمة القيادة التونسية على إدارة المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، أن ما يحدث في تونس شأن داخلي ولدينا اتصالات مع التونسيين، مؤكدا أن بلاده تثق في قدرة الشعب التونسي على وضع مسيرة تونس على الطريق السليم، مشيرا لدعم بلاده للدولة التونسية وشعبها.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تتابع ما تقوم به تونس لتحقيق الأمن واستقرار وتثق في حكمة القيادة السياسية التونسية على إدارة المشهد لتحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق.