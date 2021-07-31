شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يؤكد دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، إن الأوضاع في ليبيًا تشهد تحسنا، وإن الساحة الليبية تشهد إدراكا من أبناء الشعب لأهمية الحل الليبي الليبي، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، مؤكدا دعمه لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

وردا على سؤال الخليج 365 حول تطورات المشهد الليبي، أكد الوزير الجزائري دعم بلاده لإجراء الانتخابات في ليبيا ديسمبر المقبل كى تستقر البلاد وتبسط الدولة سلطتها على الدولة، مشيرا إلى أن عددا من المشكلات التى تواجه ليبيًا تتطلب يقظة في البلاد واهمية دعم الشرعية في ليبيا.

ولفت لعمامرة لأهمية التنسيق بين دول الجوار الليبي والتنسيق والتشاور مع شركاء آخرين مهتمين بالشأن الليبي، داعيا الدول لدعم تطلعات أبناء الشعب الليبي في ظل حالة عدم الاستقرار في ليبيا وانعكاساتها على دول الجوار الليبي.