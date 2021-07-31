شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء الانتخابات فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر، لكي تستفيد منها الشعوب الأخرى، من منطلق التضامن، موضحا أنه ينقل رسالة محبة وإخاء لمصر.

فيما قال وزير الخارجية سامح شكرى في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائرى، إن المشاورات بين مصر والجزائر تتم لمعالجة الأزمة الليبية في إطار وطني، مؤكدا أن هناك حالة من التفاؤل حول تفعيل مخرجات الحوار الليبي، كي تخرج ليبيًا من أزمتها وإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل لانتخاب برلمان ورئيس وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والتعامل مع مشكلة المليشيات وتمكين مؤسسات الدولة الليبية، مشيدا بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب الليبي وهو تطور ايجابي ، مشددا على ضرورة دعم الدولة الوطنية في ليبيًا وكل خطوة ايجابية هناك ستلقى دعما من دول الجوار.

وكان قد آكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر وكي تستفيد منها الشعوب الاخرى من منطلق التضامن، موضحا انه ينقل رسالة محبة واخاء لمصر.