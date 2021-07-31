شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر ينقل رسالة للرئيس السيسي..وشكرى يؤكد التشاور بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية سامح شكرى بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة خلال زياته للقاهرة، مشيرا إلى أن المباحثات بين البلدين كبيرة وتتطلع الدولتان للعمل المشترك في ظل الدوائر العديدة التى تجمع بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائرى مساء اليوم السبت، أهمية استمرار التواصل المستمر في ظل وجود عائد مباشر من هذه العلاقة على الشعبين المصرى والجزائري.

فيما قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، إن اللقاءات ستكون مستمرة مع مصر، بهدف استثمار كافة الفرص لتكريس سبل التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائرى وجه بأن تكون زيارته للدول الشقيقة والصديقة لتباحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنسيق حول عدد من القضايا في المشرق العربي، ناقلا رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون للرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على استراتيجية العلاقات مع مصر، مشيدا بدور مصر الكبير في دعم الثورة الجزائرية وقال إن مصر قدمت الكثير لدعم شعبنا.