شكرا لقرائتكم خبر عن "نجف" ولادها رموها لكبر سنها وعايزة دار مسنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من كبر سنها إلا أنها تأبى أن يخدمها أحد بعدما تخلى عنها أبناؤها ورفضوا خدمتها واستضافتها، وطردوها خارج المنزل، فاستقبلها نجل شقيقتها رغم ضيق حاله.

نجف عواض صالح 74 عاما لها من الأولاد 5 "3 ذكور و2 بنات"، كان خطؤها أنها وزعت ميراثها من زوجها على بناتها – حسب ما أكدت – ولكن لم يتحملوها إلا سنوات قليلة وقرروا الاستغناء عنها.

"عايزة دار للمسنين اقعد فيها اليومين اللى فاضلين" هذا ما تطلبه "نجف" بعدما تخلى عنها أبناؤها، ولم يتحملوها، ولا تريد أن تكون "ثقيلة" على أحد، ونظرا لكبر سنها فتحتاج رعاية خاصة.

وتقول "نجف" إنها وقفت بجوار زوجها وكان بياع بمنطقة الحسين، حتى تمكن من شراء منزل بمدينة قليوب بالقليوبية، ولكنه توفى منذ 9 سنوات وبدأت المشاكل بين أولادى، فباعوا البيت وقسموا الميراث وروحت قعدت مع بناتى "اقعد عند كل بنت يومين" ولكن رمونى بعد ما الفلوس خلصت.

وأضافت أن نجل شقيقتها "محمد صبحى" استقبلها فى منزله ولكن لضيق حاله فضلت البقاء فى دار للمسنين، قائلة: رمونى بعد التربية وقالوا مش عايزنها حطوها جنب جامع مش عايزنها.