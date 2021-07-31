شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر: العلاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا تمر بمرحلة دقيقة ونتابع قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، إن العلاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا تمر بمرحلة دقيقة ونحن فى حاجة للاطلاع بشكلٍ أكبر على الملف الخاص بسد النهضة الاثيوبي ، مشيرًا لأهمية التوصل لحلول مرضية تحقق لكل دولة حقوقها وتحفظها وأهمية أن تسود الشفافية المطلقة في العلاقة وتجعلها مبنية على أسس الشراكة.

أشار لعمامرة في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أن بلاده لديها موقف ثابت وحرص على ألا تعرض العلاقة بين الجانب العربي والأفريقي في دائرة الانتماء، وهي علاقات متميزة ولا نريد أن تتعرض هذه العلاقات لمخاطر .

لفت الوزير الجزائرى، إلى أنه اطلع على تطورات الملف مع وزير الخارجية سامح شكرى، والأشقاء في السودان، موضحا أن بلاده توفير مناخ مناسب لكى تكون جزء من الحل في قضية سد النهضة وقضية المياه التى تعد قضية وجودية، لافتا إلى أنه يستمع ويتابع الملف المعقد مع مصر والسودان وإثيوبيا لنقلها للقيادة الجزائرية.