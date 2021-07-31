3 قرارات من النيابة العامة في مشاجرة المرج.. والتحقيقات: أحد الطرفين تعرض لسيدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة عن السبب وراء المشاجرة التي وقعت في منطقة المرج الأربعاء الماضي، بعد أن أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بالتحقيق فيها.

وتوصلت التحقيقات، وفق بيان صادر عن النيابة العامة، إلى أن سبب وقوع الشجار هو معاتبة واحد من الطائفتين شخصًا من الأخرى لتعرضه لسيدة من ذويه، وإخفاق محاولات الصُّلح بين الطائفتين، فقامتْ إحداهما بإعداد الأسلحة النارية والبيضاء للتعدي على الأخرى وقتل مَن فيها.

وأسفر الشجار عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث فتبين إتلاف كافَّة محتويات حانوتين خاصَّين ببعض المتهمين، وعثر على آثار إطلاق أعيرة نارية بجدران الأبنية والحوانيت المحيطة، وحجارة ملقاة بالشارع محل وقوع المشاجرة، وناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى فتبينت إصابته بالعنق من عيار ناري.

واستمعت النيابة العامة لعدد من شهود الواقعة، واستجوبت ستة متهمين من الطائفة المعتدية أُلقي القبض عليهم فنفوا مَن ضُبطَ منهم بالأسلحة النارية حيازتَهم لها،>

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتُوالي متابعةَ حالات المتهمين المصابين، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين لاستجوابهم، وطلبت تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحطة المترو لمشاهدتها.