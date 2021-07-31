مرتضى منصور يتنازل عن قضية سبّ ضد سما المصري.. والحُكم 25 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الحكم على سما المصري بتهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في قضية جديدة بجلسة 25 سبتمبر المقبل.

وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إن محامي مرتضى منصور أقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى في جلسة اليوم.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الثلاثاء الماضي، بمعاقبة سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذي في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.