شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود مجابهة التحديات ودعم "التمويل العقارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، و أبرزها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار فى تطوير أداء القطاع المصرفي، وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

واقرأ أيضًا..

الصحة: قيمة استخراج شهادات لقاح كورونا 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب

أكدت وزارة الصحة والسكان أن استخراج شهادات الحصول علي لقاح كورونا من مكاتبها المختصة بالجمهورية يتم مقابل 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.

التعليم تضبط طالبا غير اتجاه كاميرا المراقبة و5 حالات غش بـ"الأحياء واستاتيكا"

أدى 292 ألف و428 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية/علوم" امتحان مادة "الأحياء"، كما أدى 100 ألف و453 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية/الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا"، وذلك في اليوم الخامس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الجيولوجيا والعلوم البيئية "فيديو"

شارف طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على اللحاق بزملائهم من طلاب الشعبة الأدبية والانتهاء من امتحانات هذا العام، حيث تنتهي الامتحانات يوم الاثنين المقبل الموافق 2 من شهر أغسطس من خلال مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل، لذا بدأ الجميع في الاستعداد لهما من خلال مراجعة ما تم مذاكرته على مدار العام الدراسي، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في الجيولوجيا والعلوم البيئية.

مجلس الوزراء يستعرض الحصاد الأسبوعى.. 14 قرارا و5 اجتماعات.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 يوليو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

تباين آراء طلاب الثانوية حول صعوبة امتحان الأحياء: مستواه فوق المتوسط

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة، حول مستوى امتحان الاحياء لشعبة علمى علوم، حيث أكد طلاب بلجنة مدرسة السعيدية الثانوية أن الأسئلة مستواها فوق المتوسط، حيث تضمن الامتحان أسئلة صعبة تحتاج إلى تفكير وتركيز مستمر وأخرى مباشرة ولكن مستوى الأسئلة المباشرة قليل لا يناسب العدد الكلى للأسئلة، فيما أشاد بعض الطلاب بلجنة مدرسة أبو الهول القومية بمستوى الامتحان، مؤكدين أنه يحتاج فقط إلى تركيز وتفكير قبل اختيار الإجابات، متابعين: وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة.

يونيسف: سوء التغذية الحاد يهدد حياة 100 ألف طفل فى تيجراى

أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن أكثر من 100 ألف طفل في تيجراي شمال إثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم في الأشهر الـ 12 المقبلة، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن متوسط المستويات السنوية.

منتخب مصر الأولمبى يخسر أمام البرازيل 1 / 0 ويودع أولمبياد طوكيو.. فيديو

انتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2020.

اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى "المعدل" واستئناف المباريات الأربعاء المقبل

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، على النحو التالي:

المنتخب الأولمبي يغادر طوكيو غداً و"ترانزيت" فى فرانكفورت ويصل الاثنين

تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر غد الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

وزيرة التضامن: زيادة الدعم النقدى من 3,7 مليار جنيه لـ 20 مليارا بنسبة 500%

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها توجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى كان شجاعاً فى المكاشفة والمصارحة، ورسم رؤية متكاملة لنهضة الوطن وبناء الإنسان، وأطلق شعلة العمل والمثابرة، وأعلن عن بداية مسار تنموى لمصرنا الحبيبة، وحشد كافةَ الجهودِ والموارد، وأبى إلا أن يكون هذا المسار حقيقياً عميقاً شاملاً ومستمراً.

مصر تعزى أسر الضحايا الأتراك بحرائق الغابات.. وتؤكد تضامنها مع الشعب التركى

تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات فى عدد من المناطق المختلفة فى تركيا؛ واذ تتقدم مصر فى هذا الإطار بخالص التعازى لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تؤكد على تضامنها مع الشعب التركى الشقيق فى مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

الرئيس السيسي يستعرض جهود البنك المركزى فى إطار النشاط الاقتصادى والتنموى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود لمجابهة التحديات ودعم مبادرات التمويل العقارى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار فى تطوير أداء القطاع المصرفي، وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

سونا: السودان يتمسك بالاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وشددت على موقف السودان الثابت الذي يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

الرئيس السيسي يطلع على عينات من البنكنوت الجديد سيتم إصداره نوفمبر القادم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

محافظ البنك المركزى: زيادة تدفقات النقد الأجنبى بالنصف الأول من العام الحالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

طارق عامر يؤكد نجاح البنك المركزى فى إدارة الاحتياطى الأجنبى بجائحة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.