مطار القاهرة يواصل استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي للإفتاء

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القاهرة - سامية سيد -

يواصل مطار القاهرة الدولي، استقبال الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء، الذي تبدأ فعالياته بعد غد الإثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، وفضيلة الشيخ نعيم تيرنافا مفتي كوسوفا، والشيخ شهاب الدين حاسينوف نائب مفتي داغستان للعلاقات الخارجية.

وكان قد وصل مطار القاهرة الدولي علي مدار اليوم ،مجموعة من كبار ممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية والمراكز الإسلامية، ومنهم الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك السابق، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، و الشيخ نور الحق قادري وزير الشئون الدينية بباكستان، و الدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومَي 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دور الإفتاء على مستوى العالم.