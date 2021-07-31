شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: بعد أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف "الجنيه المصرى يواصل حصد المكاسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، بعد أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف "الجنيه المصرى يواصل حصد المكاسب"، وفيه: اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ: ﺗﺤﺴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ المستوردة.. وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻰ: ﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺳﺎﻋﺪت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب آﺛﺎر اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الرابعة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ إنشاء أكثر من 5 ألاف وحدة صناعية باستثمارات 10 مليارت جنيه.

ـ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻰ.. اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻠﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺘﻨﻤﻮى وﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺠﺎرى إﺻﺪاره ﻣﻦ أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ.

ـ "اﻻﺳﺘﺎﺗﻴﻜﺎ" و"اﻷﺣﻴﺎء" ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻮﺳﻂ.

ـ ﺑﺪء ﺻﺮف اﳌﻌﺎﺷﺎت ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮل اﻟﻴﻮم

ـ أﻗﻮى ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻟﻴﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣل

ـ قيس سعيد يواصل فضح الجماعة: اﻹﺧﻮان ﺧﻄﻄﻮا ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت



