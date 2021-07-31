شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أوبئة: 95% من مصابي كورونا الحاصلين على لقاح لا يحتاجون لدخول مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تحور دلتا انتشر في معظم دول العالم، وهو بمجرد أن يتم اكتشافه في دولة، ينتشر بشكل كبير للغاية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع بشكل دقيق أعداد الإصابات حول العالم، خاصة وأن بعض المجتمعات تخلت بشكل كبير عن إجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس، وهو ما أدى إلى انتشار الفيروس وتحوره.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "اللقاحات تلعب دورا كبيرا في الحد من انتشار الفيروس، وتحد من الإصابات الشديدة ودخول المستشفيات، وما ثبت أن 95% من الأشخاص الذين يصابون بأي من السلالات حتى في حال حصولهم على اللقاحات فرصة حدوث مضاعفات قليلة للغاية وهنا تأتي أهمية اللقاحات".

وقال: "الإجراءات الاحترازية هي خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، حتى الآن لم يثبت وجود أي اختلافات بين أعراض الإصابة بسلالة دلتا أو غيرها من السلالات، وبالنسبة للجرعة الأولى من اللقاح تعطى مناعة مؤقتة ومناعة غير كاملة لذلك نحتاج إلى جرعتين، فيها عدا لقاح جونسون آند جونسون، ونعتبر الجرعة الأولى هي جرعة تعريفية، ويجب ألا يكون الفارق بين الجرعتين يتجاوز الـ 6 أشهر وفقا للدراسات".