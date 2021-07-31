شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة بسبب كسر مفاجئ بخط إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مم بميدان الشجرة بشارع المطار بإمبابة، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( شارع المطار – ارض الحداد - المنيرة – شارع بشتيل ومتفرعاته – بشتيل لعبة – عزبة كيلانى ).

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع كميات المياه الناتجة عن الكسر وسحبها بالكامل، والبدء فى أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع، وتسعى الشركة بأقصى جهد لانتهاء أعمال الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.