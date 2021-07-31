شكرا لقرائتكم خبر عن سونا: السودان يتمسك بالاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وشددت على موقف السودان الثابت الذي يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعربت وزيرة الخارجية خلال لقاءها مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، عن أملها في عودة أثيوبيا إلى رشدها في التعاطي مع الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة، وبيّنت الوزيرة أن السودان قلق للأوضاع في أثيوبيا وحريص على الاستقرار فيه.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن الوزيرة مريم الصادق المهدي رحبت لدى لقائها بمكتبها، اليوم السبت، بوزير الخارجية الجزائري، وقدمت شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في أزمة سد النهضة.