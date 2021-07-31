شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يوافق على بدء الدراسة 9 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضور وكيل الأزهر وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، باستضافة الجامعة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية، مؤكدا على أن هذا تجسيد حقيقي لمدي التعاون وقوة العلاقات بين جامعة الأزهر وكافة مؤسسات الدولة الوطنية.

ووافق المجلس على بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 في يوم 9 أكتوبر المقبل.

ووجه مجلس الجامعة الشكر لعمداء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والذين بلغوا السن القانونية وقام بتكريمهم لما بذلوه خلال فترة عمادتهم لكلياتهم.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور ياسر حلمي مدير المركز، وجميع أعضاء المركز، والذي تحقق من خلال تبوأ الجامعة تصنيفا متقدما في تصنيفات شنجهاي، و Qs، و تصنيف التايمز، والذي أكد على قدرة جامعة الأزهر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

كما صدق مجلس الجامعة خلال اجتماعه الشهري اليوم السبت على عقد الامتحانات الشفهية للدراسات العليا بالقطاعات المختلفة بالأمانات المساعدة لجامعة الأزهر في كل من طنطا وأسيوط، أسوة بالامتحانات التحريرية، وتيسيرا من إدارة الجامعة على الطلاب والطالبات، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود طلاب وطالبات جامعة الأزهر المشاركين في مهرجان إبداع 9 بوزارة الشباب والرياضة، والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحقق طلاب وطالبات جامعة الأزهر مراكز متقدمة في جميع المجالات.

كما أشاد المجلس بمستوى طلاب وطالبات الجامعة المشاركين في المشروع الوطني للقراءة، مشيرا إلى أن فوز 5 طلاب من جامعة الأزهر من إجمالي 11 طالبا يمثلون جميع الجامعات المصرية يعد إنجازا كبيرا، يعكس قدرة طلاب وطالبات جامعة الأزهر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.