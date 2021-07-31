شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ غدا صرف 2 كيلو أرز لكل بطاقة عدد أفرادها 4 فأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 24 لسنه 2021 بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين اعتبارا من غدا الأحد، وهى صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التى عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التى يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، وذلك بدلا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بدون النظر عن عدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة .

كما تضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 ملى جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيها لكل فرد شهريا

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخزان الشركات التابعة ومنافذ التوزيع بكافة السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار من أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.