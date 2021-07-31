شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الجيولوجيا والعلوم البيئية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارف طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على اللحاق بزملائهم من طلاب الشعبة الأدبية والانتهاء من امتحانات هذا العام، حيث تنتهي الامتحانات يوم الاثنين المقبل الموافق 2 من شهر أغسطس من خلال مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل، لذا بدأ الجميع في الاستعداد لهما من خلال مراجعة ما تم مذاكرته على مدار العام الدراسي، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في الجيولوجيا والعلوم البيئية.