وزير التعليم: أكثر من 23 مليون طالب امتحنوا في صمت.. والتعليم ليس الثانوية فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في مؤتمر ومعرض الجمهورية الذي جاء بعنوان "مصر السيسي.. وبناء الدولة الحديثة"، الذي نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد في مركز المنارة للمؤتمرات.

ونقل الدكتور طارق شوقي، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر عن "التعليم بوابة مصر إلى المستقبل"، تحيات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته بنجاح الحدث الكبير.

وأعرب شوقي عن سعادته باستعراض جهود الوزارة ومساهمتها في إنجازات سبع سنوات من حكم الرئيس السيسي، مرحبًا بكل المشاركين في المؤتمر، من الوزراء، والخبراء المعنيين، والنواب، وممثلي القطاع الخاص.. وغيرهم من الحضور، موجهًا الشكر إلى مؤسسة دار التحرير وجريدة الجمهورية بقيادة إياد أبو الحجاج، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم: إن منظومة التعليم المصري منظومة هائلة الحجم، ففي عام ٢٠١٧ كانت تضم ٢١ مليون طالب. ورغم كبر هذا الرقم؛ فإنه ازداد اليوم لأكثر من ٢٤ مليون طالب، وبالإضافة إلى العدد الكبير من المعلمين في نحو ٦٠ ألف مدرسة، في ظل وجود أنواع كثيرة من المدارس؛ منها المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس الدولية، بما تتيحه من شهادات متنوعة من الدبلومة الأمريكية والبريطانية والـ IBوالألمانية والفرنسية.

وتابع شوقي: "لدينا أيضًا مدارس التعليم الفني والمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، ولكننا ما زلنا نعاني اختزال هذا المجهود الضخم وما تقوم به الدولة تجاه تطوير التعليم في فكرة امتحان الثانوية العامة، علمًا بأن الثانوية العامة بها ٧٠٠ ألف طالب من إجمالي ما يزيد على ٢٤ مليونًا، وهذا يشير إلى أن هناك ثلاثة وعشرين مليونًا وثلاثمئة ألف امتحنوا في صمت، منها شهادات الدبلومات الفنية والإعدادية وسنوات النقل".

وأوضح الوزير أنه من هذا المنطلق جاءت رؤيتنا عن التعليم وتغيير ثقافة التعليم التي توارثناها منذ عشرات السنين، وفي عام ٢٠١٤ بدأ تحقيق رؤية الدولة الحديثة، والتخلي عن الدروس الخصوصية والغش، وإحداث ثورة تعليمية، وفي عام 2016 تم تنظيم مؤتمرات الشباب واتخاذ القرارات الجريئة بهذا الشأن.

وأضاف الوزير أنه تم تطوير المناهج عام ٢٠١٨ بداية من مرحلة رياض الأطفال والمناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي التي ستصبح متاحة خلال سبتمبر وأكتوبر القادمَين، وبذلك يكون تم تطوير محتوى ست سنوات من المناهج مبنية على إطار عام للمناهج، حيث تم تحديد 14 مهارة تقوم على فكرة تعلم لتكون "تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش"، ويتم تقييم الطالب تقييمًا مستمرًّا، مع تأكيد بناء الهوية والشخصية، وأن يكون لدى الطالب الشغف للتعلم.

وناشد الدكتور طارق شوقي وسائل الإعلام على التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية أولياء الأمور بالهدف من التغيير، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت قنوات تليفزيونية موجهة إلى أولياء الأمور والمعلمين لاستخراج أفضل ما في المنهج الجديد، مؤكدًا أنه يجب التخلص من فكرة أن الطالب يتعلم فقط لإعداده للثانوية العامة والتنسيق، فالتعليم هدفه حياة يعيشها الطالب ويتعلم فيها، والوزارة تبذل قصارى جهدها في توفير كتب ومناهج للطلاب ذات مستوى عال، تؤهلهم للحصول على شهادات على مستوى عالمي يستطيع الطلاب بها المنافسة دوليًّا.

وأشار شوقي إلى أنه حدث تحول رقمي للتعليم، تشيد به الدول والمؤسسات الدولية، وتمتلك الوزارة الآن أصولًا من 6 سنوات من المناهج، ما يمثل قيمة كبيرة نفتخر بها، بالإضافة إلى المكتبة الرقمية المتاحة على الإنترنت مجانًا للطلاب في المرحلة الثانوية على التابلت، حيث تم تسجيل 550 مليون مشاهدة خلال سنتين؛ ما يؤكد استفادة الطلاب منها بشكل كبير ومؤثر.

ودعا الوزير إلى الاطلاع على هذه المناهج التي تم تطويرها ومقارنتها بمناهج المدارس الدولية، مؤكدًا أن الدولة تهتم بالاستثمار في الأطفال، وهناك تعاون مع وزارة التضامن للاهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة بمرحلة الحضانة لخلق شخصية جديدة، لافتًا إلى أن رؤية تطوير التعليم متمركزة حول بناء نظام التعليم الجديد للجيل الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ والذي سيتم تخرجه عام ٢٠٣٠، وهذا الاستثمار كله في التعليم الحكومي المجاني.

وقال شوقي: إنه تم عمل منصة حصص مصر ومنصة البث المباشر ومحتواها يغني الأسرة المصرية عن الدروس الخصوصية، كما أن امتحان الثانوية العامة لهذا العام كان بمثابة مفاجأة رغم التنبيهات السابقة منذ ثلاث سنوات بالاختلاف، حيث قدمت الدولة مجانًا محتوى للثانوية العامة، ذلك بجانب المتاح حاليًّا من اكتمال البنية التحتية في المدارس الثانوية، علمًا بأن أولادنا لديهم ٢ مليون تابلت، بالإضافة إلى أن الدفعة الجديدة سيتم تسليمها ٧٠٠ ألف تابلت أخرى.

وأضاف شوقي أن هناك ٢٤ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بما يعكس الاهتمام الكبير بالتعليم الفني، وسيتم تخريج أول دفعة هذا العام من ٣ مدارس، وهناك عدد ٤٤ مدرسة يابانية منهم عدد بالمحافظات بجنوب سيناء والوادي الجديد، وهناك مدارس دولية حكوميةIB ، IG، عليها إقبال كبير جدًّا، وما حدث من تطوير مناهج ومنصات وبنوك أسئلة وهذا الحجم من المدارس يعد إنجازًا كبيرًا تمتلكه الدولة، وشارك في عمله مئات الآلاف، كما أن لدينا ٥٠ شريكًا أجنبيًّا يعمل معنا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأساس هم الأطفال؛ لأنهم هم الاستثمار وأهم منتج، ونهدف إلى انتزاع الثانوية العامة وما حولها من عادات سيئة ودروس خصوصية وغش وتسريب؛ فالهدف هو تغيير أسلوب التقييم، حيث كانت الامتحانات لا تعطي انعكاسًا لمهارة الشخص وتعتمد على الحفظ فقط؛ فكان لا بد من التقييم المختلف حتى يتم قياس مهارات الطلاب ويفرز الفروق في المستويات المهارية بين الطلاب.

وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة تقوم على تغيير أسلوب التقييم إلى أسلوب يقيس مهارات حقيقية بشكل ممنهج، وهناك تغيير في شكل الأسئلة يقوم عليها مئات الأساتذة من خلال مواصفات ودرجات الصعوبة والقياس من خلال الفهم والتحليل والعمق، ولذلك تم إتاحة المنصات التعليمية للطلاب للمذاكرة من خلالها، مشيرًا إلى أن التعليم يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030".

وتم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وبناء الدولة الحديثة.

وقام شوقى، نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمنح درع تكريم الجمهورية إلى رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة؛ حيث قدم درع التكريم للواء أحمد شاهين نائب مدير إدارة الشؤون المعنوية، واللواء ياسر عطية وكيل إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.