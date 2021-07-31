بخاصية "QR CODE".. ننشر أول شهادة مميكنة للتطعيم بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:



حصل الخليج 365 على أول نسخة من الشهادة الإلكترونية، المقرر منحها للمواطنين المسافرين للخارج، التي تفيد تلقيهم لقاح فيروس كورونا، لتسهيل مهمة السفر للخارج.

كانت وزارة الصحة أعلنت بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و ١٠ دولارات لغير المصريين.

وأكدت أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.