شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: خلصنا المساجد من الفكر المتطرف وتبنينا ثورة تصحيح الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تتبنى بقوة وإيمان ثورة تصحيح الخطاب الدينى، واستطعنا بفضل الله (عز وجل) غل يد المتطرفين عن المساجد، وخلصنا مساجدنا من الفكر المتطرف وسيطرة الجماعات المتطرفة، وعملنا بقوة على استرداد الخطاب الدينى الذى كان مختطفًا، ورفعنا صوت مصر الوسطى عاليا فى المحافل الدولية.

وأكد جمعة، فى كلمته خلال مؤتمر ومعرض الجمهورية "مصر - السيسى .. وبناء الدولة الحديثة" اليوم السبت، أن وزارة الأوقاف تعمل على أمرين الأول : بناء الإمام العالم المفكر، والثانى : شغل الفضاء الإلكترونى بالفكر الوسطى وتضييق الخناق فيه على المتطرفين.

كما عرض وزير الأوقاف ملخصًا لأهم إنجازات الوزارة فى 7 سنوات والتى كان من أهمها:

1. إنفاق سبعة مليارات جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)، إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا لأكثر من (6500) مسجد.

2. افتتاح أكثر من (1560) مسجدًا فى أحد عشر شهرًا من العام المالى 2020 / 2021م .

3. إنفاق1,781 مليار جنيه فى البر وخدمة المجتمع منها :

(200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة

و(70) مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.

4. توزيع (3971) طن لحوم أضاحى على (3,971) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالى مبلغ (365,889,942) جنيه.

5. تأليف وترجمة (258) مؤلفا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطى المستنير، من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، مع إصدار أول ترجمة مصرية لمعانى القرآن الكريم باللغة الأردية.

6. تحقيق أعلى عائد فى تاريخ هيئة الأوقاف، أكثر من (1,801) مليار جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف للعام 2020 / 2021م، وإصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفى فى العالم (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف، واستعادة أعيان وقفية بأكثر من (7) مليارات جنيه فى عهد الرئيس السيسى، وفى جانب مشروعات هيئة الأوقاف المصرية تم تشييد (16683) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على مليارى جنيه، منها (14618) وحدة إسكان اجتماعى وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

7. إيفاد وإعارة (1531) إمامًا وقارئا، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية فى مجال الدراسات الدينية، وتطوير المركز الثقافى المصرى التابع للأوقاف بدولة تنزانيا، كما تم عقد (9) مؤتمرات دولية و (6) مسابقات عالمية، لتعزيز دور مصر الريادى فى نشر الخطاب الوسطى المستنير، وتوفير (3621) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

8. تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، بزيادات تتراوح ما بين (2658) و (3943) جنيهًا، مع توفير أكثر من (130) ألف زى أزهرى لائق لهم، مع التمكين للشباب المتميز فى العمل القيادى والدعوى بالوزارة، كما تم التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف.

9. وفى مجال التدريب والتثقيف افتتاح أهم صرح عالمى لتدريب الأئمة والواعظات أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وحصول أكثر من (530) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية، وتوفير (1062) منحة ماجستير للأئمة والإداريين شاملة الدراسة والكتب المجانية، وذلك فى إطار التنوع فى مجالات التدريب النوعى التراكمى المستمر لتشمل مجالات : (الشريعة - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلى المتقدمة - اللغات الأجنبية).

10. إهداء أكثر من (14) ألف مكتبة لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

11. افتتاح (1400) مدرسة قرآنية و (315) مدرسة علمية جديدة و (35) مركزًا للثقافة الإسلامية، و (15836) فصل محو أمية و (3162) قافلة للمناطق الحدودية، وتعيين (3000) إمام و (4258) عاملا و (112) فنى تمريض (ممرضات)، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف

12. إنفاق أكثر من (108) ملايين جنيه فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.