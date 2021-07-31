شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة فى المؤتمر العالمى السادس للإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، مجموعة من كبار ممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية والمراكز الإسلامية، ومنهم الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك السابق، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، و الشيخ نور الحق قادري وزير الشئون الدينية بباكستان، و الدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي تبدأ فعالياته بعد غد الاثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومي 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.