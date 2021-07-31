شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ضخ 2 مليار جنيه لتطوير المحاور المرورية ودعم ملف النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهداً فى تطوير آليات العمل وتوفير كافة العناصر اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة من معدات وعمالة والتعاقد مع شركات للجمع السكنى وذلك بهدف الوصول الى مستوى النظافة المأمول من المواطنين .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع عاجل عقده مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملف النظافة والوقوف على أداء شركات الجمع السكنى العاملة بالمنظومة لما لذلك من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين .

وأبدى محافظ الجيزة عن عدم رضاءه عن مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع، خاصة متفرعات الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، مؤكدا أنه لن يقبل باستمرار الوضع بصورته الحالية دون تحقيق طفرة ملموسة، مشددا على إجراء تقييم دورى لأداء رؤساء الاحياء والمراكز فيما يخص ملف النظافة .

وأضاف راشد، بأنه تم ضخ حوالى 2 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير المحاور المرورية الرئيسية والحيوية وخلق محاور جديدة بالإضافة إلى دعم ملف النظافة باحتياجاته من العمال والمعدات والتعاقد مع 30 شركة للجمع السكنى لتحقيق خطوات متقدمة فى ذلك الملف الحيوى .

وكلف راشد، خلال الاجتماع معاونيه نائب المحافظ للمراكز والمدن و لشئون خدمة المجتمع و السكرتير العام و رئيس مدينة الجيزة بوضع خطة زمنية تتضمن المرور على الأحياء للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع بصفة يومية، موجهًا رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة أداء شركات الجمع السكنى ميدانياً على مدار اليوم لتقييم أدائها لفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بالشروط المحددة للعمل .

كما أكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على معدات النظافة وصيانتها بصفة دورية، والتنبيه على الشركات والسائقين، بتغطية سيارات النظافة المحملة بمخلفات القمامة، موجها بضرورة تدعيم الشوارع الجانبية بالعمالة الكافية وصناديق القمامة للنهوض بمستوى النظافة بها وعدم إلقاء مخلفات القمامة بنهر الطريق .

كما شدد على تفعيل الدور الرقابى لإدارات الرصد والمتابعة داخل الأحياء وتدعيمها بعدد من الموظفين للقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل مع تواجد النوبتجيات بالفترات المسائية، ولضمان عدم تأثر العمل مع توعية المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة فى إلقاء المخلفات لمساعدة أجهزة المحافظة فى أداء عملها على الوجه الامثل .