شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع والمحسوسة تتجاوز 45 جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم أخصائى أرصاد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية .

وأشارت أخصائى أرصاد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة عن العظمى بقيم تصل 4 درجات وذلك لزيادة نسب الرطوبة.

وأوضحت أن الارتفاع فى درجات الحرارة تدريجى ويصل ذروته الأسبوع الجارى ودرجات العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين والمحسوسة 42 و 43، لافتة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة بجنوب البلاد تتراوح بين 45 و 46 درجة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة تأتى لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى، مناشدة المواطنين توخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس ، والاكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات، وتجنب التواجد فى الأماكن سيئة التهوية.