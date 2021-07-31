شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع والمحسوسة تتجاوز 45 جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت أخصائى أرصاد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة عن العظمى بقيم تصل 4 درجات وذلك لزيادة نسب الرطوبة.
وأوضحت أن الارتفاع فى درجات الحرارة تدريجى ويصل ذروته الأسبوع الجارى ودرجات العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين والمحسوسة 42 و 43، لافتة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة بجنوب البلاد تتراوح بين 45 و 46 درجة.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة تأتى لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى، مناشدة المواطنين توخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس ، والاكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات، وتجنب التواجد فى الأماكن سيئة التهوية.