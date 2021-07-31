شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توظف 2123 شابا بالمنوفية وتوفر 80 عقدا لذوى الإعاقة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزارة- عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 1630 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة، وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 973 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 189 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 437 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 123 محضراً للمنشآت المخالفة .
من ناحية أخرى، نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقي توظيف ذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت 14 شركة 80 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 61 من راغبي العمل من ذوي القدرات.
وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي بإتاحة فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالمتلقي وبلغ عدد العقود التي وقعت 50 عقد عمل، سوف يتم تسليمها من وزارة القوى العاملة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.