شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء طلاب الثانوية حول صعوبة امتحان الأحياء: مستواه فوق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة، حول مستوى امتحان الاحياء لشعبة علمى علوم، حيث أكد طلاب بلجنة مدرسة السعيدية الثانوية أن الأسئلة مستواها فوق المتوسط، حيث تضمن الامتحان أسئلة صعبة تحتاج إلى تفكير وتركيز مستمر وأخرى مباشرة ولكن مستوى الأسئلة المباشرة قليل لا يناسب العدد الكلى للأسئلة، فيما أشاد بعض الطلاب بلجنة مدرسة أبو الهول القومية بمستوى الامتحان، مؤكدين أنه يحتاج فقط إلى تركيز وتفكير قبل اختيار الإجابات، متابعين: وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه أدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم فى العاشرة من صباح اليوم، الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى 292 ألفا و428 طالب وطالبة، كما أدى طلاب شعبة رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم حيث أدى الطلاب 29 يوليو أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.