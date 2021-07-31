شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: سوء التغذية الحاد يهدد حياة 100 ألف طفل فى تيجراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن أكثر من 100 ألف طفل في تيجراي شمال إثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم في الأشهر الـ 12 المقبلة، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن متوسط المستويات السنوية.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، ماريكسي ميركادو، إنه تم تأكيد أسوأ مخاوف العاملين في المجال الإنساني بشأن صحة الأطفال في تيجراى، مضيفة: " تشير التقييمات أيضا إلى أن 47 % من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد، مما يشير إلى أنهن يمكن أن يواجهن المزيد من المضاعفات المرتبطة بالحمل، وزيادة خطر وفاة الأمهات أثناء الولادة، وولادة أطفال منخفضي الوزن عند الولادة الذين يكونون أكثر عرضة للمرض والموت، وقالت ميركادو: "نحن بحاجة إلى وصول غير مقيد إلى تيجراي وعبر المنطقة، من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه الأطفال والنساء بشكل عاجل".

المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري، قال إن قافلة مؤلفة من أكثر من 200 شاحنة كانت في طريقها إلى تيجراي، لكن "هذه قطرة في محيط".

وأوضح فيري أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة كل يوم "إذا كان لنا أن نحظى بفرصة لعكس مسار الوضع الكارثي".

من جانبه أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) يانس لاركيه، إن الأمم المتحدة بحاجة إلى "معدات اتصالات ضرورية وتأشيرات دخول طويلة الأجل لموظفي المنظمات غير الحكومية" من أجل عملية المساعدة في تيجراي.