شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تبدأ استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا بـ126 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها، ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عن بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

غرفة عمليات "المعلمين": وفاة مراقب بالثانوية العامة إثر غيبوبة سكرأعلن محمد عبد الله، رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، والمعنية بمتابعة أحوال المعلمين خلال امتحانات الثانوية العامة، وفاة المعلم رضا محمد حسن عطية، مراقب بالثانوية العامة، أثناء عمله فى لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، والذى وافته المنيه بعد تعرضه لغيبوبة سكر، وتم نقله لمستشفى بنها .

انطلاق فعاليات اليوم الختامى لسباق الهجن بالعلمين.. صور

انطلقت صباح اليوم، السبت، فعاليات أشواط اليوم الثانى والنهائى لسباق الهجن بالعلمين فى دورته الثانية.

وقال عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن هذا اليوم يشهد انطلاق 15 شوطا على فترتين صباحية ومسائية تتنافس فيها الهجن المصرية من كل المحافظات، ويعقب انتهاء فعالياته تكريم الفائزين بالعشر مراكز أول كل شوط بتسليمهم الجوائز المالية المخصصة لهم والمقدمة دعما من اتحاد الهجن الإماراتي .

هل عدوى كورونا الشديدة تصيب بـ"الغباء"؟.. دراسة بريطانية تكشف: الإصابة الشديدة بالفيروس تقلل الذكاء.. اختبارات على 81 ألف شخص أثبتت انخفاض القدرة على حل المشاكل والذاكرة.. والتهاب الدماغ والصدمة النفسية السبب

ما زالت تأثيرات فيروس كورونا على جسم الإنسان ومضاعفات الإصابة به سواء الشديدة أو حتى الخفيفة تحير العلماء، فبجانب التأثير المباشر على الجهاز التنفسي والرئة هناك آثار خفية يسببها الفيروس بباقي أعضاء الجسم كان آخرها تأثيره المباشر على الحالة النفسية والحالة العقلية والعصبية للمصابين به.



وكشفت دراسة بريطانية نشرت في مجلة Eclinical Medicine التابعة لـ The Lancet عن تأثير الإصابة الشديدة لفيروس كورونا على الذكاء، ووجدت أنه حتى بعد أشهر من الإصابة ، كان أداء أولئك الذين تعافوا من كورونا أسوأ بكثير من أقرانهم، خاصة عبر الاختبارات المصممة لقياس الاستدلال وحل المشكلات والذاكرة.

ننشر أسماء 126 مركزا لاستخراج شهادات لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية

ينشر الخليج 365 أسماء 126 مركزا دوليا بالقاهرة والمحافظات لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين بدء من اليوم السبت .

وبتم استخراج الشهادات بحسب بيانات وزارة الصحة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.





خارجية تونس: قرارات الرئيس دستورية وتهدف لاستقرار الدولةقال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد تستند إلى أحكام الدستور، وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، .وفق العربية

وأضاف أن بلاده ماضية في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات، كما شدد وزير خارجية تونس، على أن التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة.





إسبانيا تكتسح كوت ديفوار بخماسية وتتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيوتأهل منتخب إسبانيا إلي نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على كوت ديفوار 5-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، بالدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية. غدا ارتفاع آخر بالحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات "الصحة" تكشف تفاصيل الوضع الوبائى للبلاد قبل الدخول فى الموجة الرابعة لإصابات كورونا.. 2721 إصابة لكل مليون مواطن.. مصر فى المرتبة 72 فى عدد المصابين بالفيروس عالميا.. وبدء تطعيم المسافرين للخارج خلال أيامكشفت وزارة الصحة والسكان عن الوضع الوبائى لكورونا فى مصر فى ظل تراجع الإصابات حيث احتلت مصر المركز العاشرفى نسبة الوفيات من إجمالى عدد المصابين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن نسبة الوفيات بكورونا بلغت (5.8%) بعد كل من سوريا (%7.4) والإكوادور‎ (6.4%) ويسبق مصر كل من الصومال (5.2%) وتايوان (5.0%) وتأتى فانواتو فى المرتبة الأولى (25%) تليها إم إس زاندام (22.2%) واليمن (19.6%) والصحراء الغربية (10%) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم.





التعليم تضبط طالبة بالدقهلية "هكرت التابلت" ونشرت امتحان الأحياء على الإنترنتأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالبة (ا.ح.ح) بمحافظة الدقهلية، لحيازتها تابلت مهكر وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (مادة الأحياء) على الإنترنت، وذلك بعد مرور 25 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. الجنيه المصرى يواصل حصد المكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد بعد أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف.. البنك الدولى: تحسن قيمة الجنيه ساعد على خفض أسعار السلع الأولية المستوردة بالعملة المحلية.. إنفوجرافاستطاع الجنيه المصري أن يحقق أداءً قوياً بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزاً تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار سنوات والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، من تراجع معدلات التضخم والبطالة، واستدامة معدلات النمو، الأمر الذي بات محل إشادة دولية، وساهم في تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.