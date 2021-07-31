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تصل 44 درجة بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى بالمحافظات حتى الخميس

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت  31 يوليو  2021 إلى الخميس المقبل.

 

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة  حتى الخميس المقبل كما يلى : 

 

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 31 يوليو : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 

- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 أغسطس : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 

 

- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 2 أغسطس : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 

 

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

 

 

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

 

 

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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