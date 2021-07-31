القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 31 يوليو 2021 إلى الخميس المقبل.

شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 44 درجة بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى بالمحافظات حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012