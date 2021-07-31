شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات "المعلمين": وفاة مراقب بالثانوية العامة إثر غيبوبة سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد الله، رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، والمعنية بمتابعة أحوال المعلمين خلال امتحانات الثانوية العامة، وفاة المعلم رضا محمد حسن عطية، مراقب بالثانوية العامة، أثناء عمله فى لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، والذى وافته المنيه بعد تعرضه لغيبوبة سكر، وتم نقله لمستشفى بنها .

وأوضحت غرفة عمليات نقابة المعلمين، فى بيان، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجه بالمتابعة الفورية من فرعية المعلمين بشمال القليوبية برئاسة مختار شاهين، وإنهاء الإجراءات اللازمة، والتواصل مع أسرته لتقديم كل الدعم فى مصابهم الأليم، علما أن المعلم الراحل من قرية زرقان، مركز تلا، محافظة المنوفية .

كما وجه نقيب المعلمين بسرعة صرف مستحقات المعلم الفقيد وتسليمها لأسرته فى أقرب وقت .

ويؤدى قرابة 393 ألفا الامتحان من العاشرة صباحا، حيث يؤدى طلاب شعبة العلمى علوم فى العاشرة من صباح اليوم، الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب شعبة رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.