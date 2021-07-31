بعد 5 وقائع.. ضبط عصابة سرقة السيارات في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمنطقة حدائق القبة، لقيامه بالسرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية " ( 4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهم 4 كاسيت سيارة أقروا بالتحصل عليها من المتهم المضبوط، وأنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.