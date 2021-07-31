"خنقها بحجابها".. حبس صاحب مصنع بتهمة قتل زوجته في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حوادث حلوان بحبس صاحب مصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عقب 24 عامًا من الزواج بسبب خلافات عائلية بينهما حيث أنها اعتادت معاتبته والتشاجر معه كلما شاهدته، وبسبب تراكم الخلافات الزوجية قام بخنقها بلفة حجابها أثناء مشاجرة بينهما وفر هاربًا، وجرى القبض عليه بعد شهر من هروبه.

كان قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب مصنع بقيام والده بقتل والدته في محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.