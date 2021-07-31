تجديد حبس 6 متهمين في "معركة المرج" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص في "معركة المرج"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة التي اسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 5 آخرين.

وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة هو اعتراض صاحب محل عصير على وقوف بائع متجول أمام محله للبيع، وأضافت التحريات أنه نشبت بينهما مشادة كلامية فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وأشارت التحريات إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتهمين من طرفي المشاجرة وتمكن فريقا من رجال المباحث تحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية باقي المتهمين لضبطهم.