"الزراعة": علاج وفحص أكثر من 4000 حيوان مجانًا لصغار المربين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

اختتمت فعاليات القافلة البيطرية المجانية في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ يوليو ٢٠٢١ إلى محافظة القليوبية، والتي نظمها معهد التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، ومعهد الإنتاج الحيواني، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وهيئة الخدمات البيطرية، وبتمويل من برنامج الـADP.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة قامت بفحص وعلاج وتحصين عدد ٤٠١١ حيوانًا تابعاً لصغار المربين؛ وهي كالتالي: ١١٣٥ حيوانًا تم فحصها وعلاجها تناسليًّا و١٥٤٧ حيوانًا تم علاجها باطنيًّا، وتم علاج ٧٣٠ حيوانًا للطفيليات الداخلية والخارجية، وتم تحصين ٥٧٠ حيوانًا بتحصينات ضد الأمراض التنفسية واللا هوائيات، وإجراء ٢٠ عملية جراحية وفحص عدد ٩ طلائق جاموسي وبقري، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين ٢٣٠١١ من صغار المربين، وتم تدريب عدد ١٨ طبيبًا بيطريًّا من أبناء محافظة القليوبية على التقنيات الحديثة في الطب البيطري.

وزارت القافلة قرى مراكز طوخ وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر وبنها، الأكثر احتياجًا، وتفقد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، فعاليات القافلة في قرية ميت كنانة، وأشاد بأنشطة القافلة، وطالب بتكرارها في قرى أخرى في القليوبية.