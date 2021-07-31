شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط طالبة بالدقهلية "هكرت التابلت" ونشرت امتحان الأحياء على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالبة (ا.ح.ح) بمحافظة الدقهلية، لحيازتها تابلت مهكر وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (مادة الأحياء) على الإنترنت، وذلك بعد مرور 25 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب والملاحظ حال ثبوت صحة الأسئلة المنشورة.

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات مادتى، الاحياء والاستاتيكا، حيث يؤدى قرابة 393 ألف الامتحان من العاشرة صباحا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم فى العاشرة من صباج اليوم، الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى 292 ألف و428 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب شعبة رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالب وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم حيث أدى الطلاب 29 يوليو أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.