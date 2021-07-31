شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: وفد فنى مصرى يزور العراق لإعداد برنامج عمل للتعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يزور اليوم وفد فنى مصرى من وزارة الموارد المائية والرى، دولة العراق لمدة 5 أيام لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في اكتوبر الماضي، ومنها تقنيات الري الحديث ، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وتعمل وزارة الرى على تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

يشار إلى أن ذلك يأتى فى ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذى عقد فى يونيو الماضى لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين ، و تقرر تشكيل مجموعة عمل من الفنيين لزيارة العراق.

جدير بالذكر، أن وزير الموارد المائية والرى شارك في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه ، والذى تم عقده يومي 13- 14 مارس الماضى ، و تم خلالها الاتفاق مع وزير الموارد المائية العراقى على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.