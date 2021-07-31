شكرا لقرائتكم خبر عن علاج وفحص أكثر من 4000 حيوان مجانا لصغار المربين فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات القافلة البيطرية المجانية فى محافظة القليوبية والتى نظمها معهد التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيوانى وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وهيئة الخدمات البيطرية وبتمويل من برنامج الـ ADP .

وقال الدكتور هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم خلال القافلة فحص وعلاج وتحصين عدد 4011 حيوان لصغار المربين، منها 1135 حيوان تم فحصها وعلاجها تناسليا و1547 حيوان تم علاجها باطنيا، وتم علاج 730 حيوان للطفيليات الداخلية والخارجية، وتم تحصين 570 حيوان بتحصينات ضد الأمراض التنفسية واللاهوائيات وإجراء 20 عملية جراحية وفحص 9 طلائق جاموسى وبقرى وبلغ إجمالى عدد المستفيدين 23013 من صغار المربين.

كما تم تدريب 18 طبيبا بيطريا من أبناء محافظة القليوبية على التقنيات الحديثة فى الطب البيطري.

وزارت القافلة قرى مراكز طوخ وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر وبنها الأكثر احتياجا، وتفقد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان فعاليات القافلة فى قرية ميت كنانة مشيدا بأنشطة القافلة وطالب بتكرارها فى قرى أخرى فى القليوبية.