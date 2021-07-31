شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: حملة لتوعية المواطنين بإجراءات سلامة ومأمونية المياه بأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة، حملة لتوعية المواطنين بإجراءات سلامة ومأمونية المياه بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وشملت الحملة رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب ، كما تم توعية المواطنين باجراءات سلامة ومأمونية مياه الشرب،بالإضافة إلي عمل استقصاء لرأي المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أطفيح.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بأهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.