شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين أكثر من 3.4 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير، أنه تم تحصين مليون و755 ألفا و82 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها "956 ألفا و49 رأس أبقار، و500 ألف و339 رأس جاموس، و245 ألفا و22 رأس أغنام، و53 ألفا و672 رأس ماعز" حتى 28 يوليو 2021.

وأضاف التقرير، أنه تم تحصين مليون و651 ألفا و30 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينها " 866 ألفا و562 رأس أبقار، و491 ألفا و921 رأس جاموس، و237 ألفا و481 رأس أغنام، و53 ألفا و72 رأس ماعز، و1994 رأس جمال" حتى 28 يوليو 2021 أيضاً.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.