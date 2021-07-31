شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "هيئة المجتمعات" يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومحطة معالجة الصرف بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والمشروعات.

وبدأت الجولة بتفقد محطة المعالجة الميكانيكية وخطوط شبكة الرى، كما تفقدوا مناطق أراضى الإسكان الاجتماعي بأحياء الزيتون والنخيل والفردوس والنرجس.

وشملت جولة مسئولى الإسكان، المرور على مشروع عمارات "سكن لكل المصريين - لمحدودي الدخل"، بحى الفردوس، وأثنوا على جودة الأعمال المنفذة بالمشروع.

كما أكد مسئولو الوزارة، على سرعة البدء فى إنشاء محطة المياه الجديدة لمواكبة التوسعات المستقبلية بالمدينة وتلبية احتياجاتها من المياه.

من جانبه، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن محطة المعالجة الميكانيكية التى تعمل بنظام التهوية المطولة تبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف م3/يوم " معالجة ثنائية وثلاثية" بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه، وأنه يتم استخدام المياه المعالجة ثنائيا لرى الغابات الشجرية بمساحة 3 آلاف فدان، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة ثلاثياً لرى 310 أفدنة من المسطحات الخضراء لعدد 36 منطقة سكنية.

وأضاف، أن الجولة شملت أعمال تنفيذ 1740 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين - لمحدودي الدخل" بحى الفردوس، وتم التأكيد على الانتهاء من تنفيذ مباني الخدمات بالحي ( المول التجارى والمدرسة وغيرهما)، والانتهاء من أعمال اللاند سكيب لـ 16 عمارة تضم 576 وحدة سكنية، نموذج غرفتين وصالة، فى أسرع وقت ممكن.