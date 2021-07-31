شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 87 رحلة دولية تقل 10178 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 87 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 10178 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 87 رحلة بمعدل 64 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت، و 19 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10178 راكبا .