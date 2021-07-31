شكرا لقرائتكم خبر عن دخول طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اللجان وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، على لجان السير، كما سمحت اللجان للطلاب بدخول المدارس وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا ، حيث حرصت اللجان على قياس درجة حرارة الطلاب، وتسليم كل طالب أدوات تعقيم، كما شددت اللجان على منع دخول الطالب بأى وسيلة غش .

ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم فى العاشرة من صباح اليوم، الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب شعبة رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم حيث أدى الطلاب 29 يوليو آخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.