شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات آخر العام إلكترونيا نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية ستعلن نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى 2020/2021 نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدا انتظام أعمال الكنترولات والمراجعة والرصد وذلك تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى إلكترونيا وإتاحتها للطلاب أون لاين من خلال موقع الكلية، لافتا أن المؤشرات تؤكد أن نسب النجاح طبيعية مقارنة بالأعوام الماضية.

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه سيتم فتح باب الالتماسات أمام الطلاب فور الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى، ويستمر لمدة أسبوعين لتقديم أي التماسات تخص النتائج والنظر فيها ، وإعادة الرصد والتجميع وإعلانها للطلاب.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الماضى ، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.