صيادلة القاهرة: تصنيع لقاح كورونا نقلة نوعية لسوق الدواء ويدعم التصدير

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن تصنيع مصر للقاح كورونا محليا أمر يُحسب للدولة المصرية، ويُعد نقلة نوعية لسوق الدواء المصرى، ويدعم التوسع فى الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أنه تقدم بملف كامل حول الدول الإفريقية ونسب تصدير الأدوية لهم بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه التقى نائب وزير الخارجية للعلاقات الإفريقية لبحث الملف، وفق عدد سكان كل دولة ومتوسط الدخل بكل منهم، وميزانية الأدوية لكل وأنواع الأدوية المستخدمة لديهم من خلال السفارات المصرية.

وأضاف الشيخ، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعمل على مدار 3 أشهر على التواصل مع السفارات المصرية بالخارج لزيادة معدلات تصدير الأدوية المصرية للدول الإفريقية، حيث إن نسبة تصدير الدواء لإفريقيا لا يتجاوز نصف فى المائة من الأدوية المستخدمة فى الدول الإفريقية، رغم أن لدينا 150 مصنعا للأدوية، إلا أن السعودية فى مقدمة الدول المصدرة للدواء لإفريقيا، ثم الأردن، ويليهما المغرب.

ولفت إلى أن مصر لها السبق فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا، مؤكدا أن ذلك سيمكنها من تصديره للدول الإفريقية، مضيفا: لذا تعمل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على إزالة أى معوقات للتصدير للخارج.